И призвал США признать ответственность за афганскую войну

В рамках 5-й встречи Московского формата по Афганистану министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Соединённые Штаты Америки признать ответственность за войну в Афганистане, которая якобы долгий промежуток времени длилась из-за влияния американцев. Имеется в виду, что американское правительство своей армией и военной помощью Афганистану сдерживало наступление «талибов» на Кабул.

По словам российского министра, у российских властей возникают беспокойство попытки нерегиональных игроков активизироваться на афганском направлении. Он допускает объединение усилий стран региона с государствами-членами блока НАТО только при условии признания американцами ответственности за своё военное присутствие в Афганистане.

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Помимо этого Лавров сообщил, что в России выступают против попыток восстановить военное присутствие НАТО, включая размещение военной инфраструктуры, в Афганистане и его соседях.

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Ранее специальный представитель Путина по вопросам Афганистана Замир Кабулов допустил возможность признания Россией Афганистана при выполнении определённых условий. Он также отметил, что российские власти по существу не считают «Талибан» террористами, хотя таковыми они признаны на законодательном уровне.