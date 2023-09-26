Мероприятие посвящено Дню независимости страны.

В Мехико 16 сентября прошёл военный парад в честь Дня независимости. В тот день, чуть более чем 200 лет назад, Мексика получила независимость от Испании. Приглашение поучаствовать в параде получили разные страны, включая Россию, которая отправила на мероприятие солдат 154-го Преображенского полка. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор объяснил своё решение тем, что развивает отношения со всеми государствами.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер отреагировал на ситуацию, заявив, что в Вашингтоне считают это странные решением и больше ничего сказать не могут.

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В то же время украинский посол в Мексике Оксана Драмарецкая опубликовала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) пост, в котором раскритиковала решение Мексики пригласить российских военных на парад. Она считает, что российское подразделение «запятнало» мероприятие.

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Примечательно, что на военном параде участвовали военные из Бразилии, Китая, Колумбии, Кубы, Шри-Ланки, Венесуэлы, но Соединённые Штаты Америки никто не пригласил.