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Nacvark
Американскому журналисту власти США запретили брать интервью у Путина
Он обвинил американское правительство в цензуре СМИ.

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Американский тележурналист Такер Карлсон, являющийся сторонником сотрудничества Соединённых Штатов Америки с Россией, заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что американское правительство запретило ему брать интервью у российского президента Владимира Путина.

По его словам, на протяжение десятилетий американские власти принимали крайне агрессивные попытки контролировать медиа-пространство в стране. В пример он привёл российско-украинский конфликт, который назвал потенциальным противостоянием двух ядерных сверхдержав.

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Такер Карлсон утверждает, что американцы имеют право знать всё и слышать голос Путина в том числе. Помимо этого тележурналист высказался в адрес американских изданий, которые якобы отказываются бороться с установленной в стране цензурой .

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Ранее российский телеканал «Россия 24» выпустил рекламный ролик с отрывками из интервью Такера Карлсона, что воспринято было как намёк на его появлении его в российском телевидение. Сам Такерс опроверг это, сообщив, что не слышал даже о таком канале и не будет вести передачи на российских каналах, так как это абсурд.

#сша #путин #такер карлсон
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