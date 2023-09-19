Страна может в будущем уйти под воду, но не перестанет существовать в сердцах тувалуанцев.

Осенью 2021 года Министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе выступил с видеообращением к участникам конференции Организации объединённых наций по климату в Глазго, стоя по колено в воде. Таким образом он хотел отобразить реальную угрозу затопления тувалуанских островов, часть из которых существует по сути без помощи правительства. В своём заявлении он обозначил, что если Тувалу будет затоплено, то государство воссоздаст себя в онлайн формате для сохранения суверенитета. Он также отметил, что если мир не предпримет меры в данной области, то рано или поздно все страны будут существовать только онлайн.

Сейчас же тувалуанский министр официально объявил, что Тувалу стала первой страной в мире, провозгласившей своё вечное существование даже в случае уходу под воду. Соответствующее положение прописано в конституции, где объясняется, что государство будет существовать независимо от изменений климата или других обстоятельств, которые приведут к потере физической территории.

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По словам Саймона Кофе, дух, культуры и историю тувалуанцев отнять невозможно, это часть того, что они представляют, поэтому государство будет существовать даже в случае утопления его островов.

Тувалу с 5 сентября 2000 года является 189 государством-членом Организации объединённых наций. Страна установила дипломатические отношения с рядом других государств на протяжение нулевых и десятых годов.