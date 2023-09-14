В иностранных средствах массовой информации предполагали, что одной из негласных тем встречи Путина с Ким Чен Ыном являются военные поставки в Россию.

Накануне визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, где он встретился с российским президентом Владимиром Путиным, ряд иностранных средств массовой информации писало, что одной из тем встречи президентов являются военные поставки в Россию. Допускалось, что в обмен на оружие российское правительство готово предоставить технологии и нефть.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии украинскому изданию NV заявил, что, по его данным, Россия уже как полтора месяца получает от северокорейцев артиллерийские снаряды калибров 122-мм и 152-мм, а также ракеты для советских комплексов «Град»

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На текущий момент нет никакой официальной информации как о военных поставках северокорейского вооружения в Россию, так и об обсуждении этого вопроса на прошедшей встрече. Тем не менее, КНДР проявляет полную симпатию к России, а также выражает ей слова поддержки в битве с западными странами, что подтверждается диалогом между политиками. Российский президент Владимир Путин уже ранее отмечал, что северокорейцы имеют заинтересованность российскими ракетными технологиями.