Он считает, что боевые действия на украинских территориях изменили способности россиян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico заявил, что его страна уже не может положиться на Россию как на гаранта безопасности. Связано это с российско-украинский конфликтом, переросшим в боевые действия, в которых российская армия задействована в полной мере.

Глава армянского правительства также уверен, что после начала боевых действия, Россия пытается сохранить дружественные отношения с Азербайджаном, являющегося союзником для Турции. По словам Пашиняна, российские миротворцы провалили свою миссию в Нагорном Карабахе. Однако он подчеркнул, что не может быть уверен, что их отсутствие сделало бы ситуацию в регионе лучше.

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Армянский политик поблагодарил Европейский союз и Соединённые Штаты Америки за поддержку Армении на пути к демократическим реформам, добавив, что их помощь пока недостаточна. Основной целью для армянского правительства он назвал становление Армении суверенной страной, с максимально низким уровнем зависимости от других государств.

Ранее российский президент Владимир Путин утверждал, что у России нет никаких конфликтов с Арменией, так как государства являются дружественными и состоят в одном оборонительном альянсе. Тем не менее, Никол Пашинян неоднократно критиковал и продолжает критиковать российский миротворческий контингент за бездействие.