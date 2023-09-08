Россия приняла закон, разрешающий сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала, но организация рекомендовала не делать этого.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в своём Telegram канале опубликовал пост, где поднял вопрос необходимости таких международных организаций, как Всемирная организация здравоохранения, Международный олимпийский комитет и ЮНЕСКО. Он считает, что организации стали резко политизированными и требуют от российского правительства подчиняться из «указкам»

Конкретно российский депутат недоволен ситуацией с ЮНЕСКО, спрашивая читателей, нужно ли вообще России членство в этой организации. Конкретно он недоволен ситуацией, когда организация настаивала на отказе от принятия определённого закона, направленного на развитие туристического сектора.

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Речь идёт о законопроекту, устанавливающем перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. В ЮНЕСКО обеспокоены, что вырубка лесов на Байкале может навредить экосистеме озера и по этой причине они должны будут вести его в список находящихся под угрозой.

Сам законопроект направлен на то, чтобы вырубать леса на Байкале, где это надо, тем самым развивая его под туристические цели.