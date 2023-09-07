Это первый случай потери танка в бою за последние 30 лет.

В марте 2023 года Великобритания анонсировала поставку своих танков Challenger 2 Украине. Украинская армия получила от британцев 14 таких танков, некоторые из которых уже принимают участие в боевых действиях. Однако недавно появилась информация об уничтожении одного из поставленных танков.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс в эфире телеканала Sky News подтвердил первый случай уничтожения британского танка, о котором им стало известно. Танк был подбит российской артиллерией. Британский чиновник подчеркнул, что все шестеро членов экипажа Challenger 2 выжили.

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Информация о подбитии поставленного Украине британского танка появилась 5 сентябре на соответствующих видеокадрах, снятых в районе села Работино Запорожской области. Поставлять новый танк на замену уничтоженному британцы не планируют.

Издание The Guardian отмечает, что это первый случай потери Challenger 2 во время боевых действий с 1994 года, когда танк приняли на вооружение. Последнее подбитие танка было в Ираке, но в результате дружественного огня. Таким образом британский танк впервые были уничтожен за последние 30 лет. Такая статистика связано с тем, что его редко можно было встретить в боевых действиях до сегодняшних дней.