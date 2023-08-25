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Буданов рассказал о высадке украинской разведгруппы в Крыму и её целях
Украинские разведчики успели вывесить на полуострове украинский флаг.

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Утром 24 августа представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что украинские разведчики осуществили высадку на Крымский полуостров, где позже состоялся бой. Украинские силы назвали это «спецоперацией», которая прошла на территории мыса Тарханкут, в населённых пунктах Маяк и Оленевка

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал причины, по которым была произведена такая кратковременная высадка, за время которой украинцы даже успели вывесить свой флаг, пусть и ненадолго. По словам украинского офицера, важность операции является исключительно символической: она проведена для того, чтобы местное население поверило в возможное возвращение Крыма в состав Украины. Таким образом украинские разведчики хотели сказать крымчанам, что о них не забыли.

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Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Крыму действовала украинская разведка и он ждёт подробного отчёта от Буданова. Он утверждает, что потерь с украинской стороны нет.

Стоит напомнить, что в Украине неоднократно обозначили о планах возвращения Крыма исключительно военным путём. Кирилл Буданов также считает, что дипломатия, когда ты не имеешь равной силы, абсолютно бесполезна. Он уверен, что события 2014 года перешли к нынешней ситуации как раз таки из-за тезисов о мирном возвращении полуострова.

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#россия #украина #крым #буданов
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