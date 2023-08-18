Для этого украинская армия должна пересечь белорусскую границу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз обсудил украинской вопрос, заявив, что Минск может вступить в боевые действия на стороне России, но только при одном условии: украинская армия пересечёт белорусскую границу. Он также признал, что определённые российские военные формирования в феврале 2022 года зашли на украинские земли с белорусских.

По словам белорусского президента, Белоруссия граничит с Украиной и, как принято говорить на западе, является «соагрессором». Он подчеркнул, что их интересы действительно имеются на украинских землях и их должны слышать. По этой же причине он уверен, что белорусская делегация обязана быть вовлечена в переговорный процесс.

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Никаких конкретных планов по вступлению в российско-украинский конфликт Лукашенко не озвучил, так как их попросту не запланировано. Однако он добавил, что Белоруссия продолжит помогать России, ведь Украине помогает 55 стран, а россиянам так открыто только белорусы.

Если допустить, что Белоруссия вступит в боевые действия, то её роль сыграет не столько военная мощь, сколько растягивание линии боевого соприкосновения, из-за чего украинской армии придётся рассредоточить свои силы по всей ширине для защиты государственных границ.