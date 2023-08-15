Он считает, что тогда украинцы смогли бы сохранить свою независимость.

Политический консультант Государственного департамента и Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Эдвард Люттвак считает, что Украине стоило бы отказаться от своих амбиций по возвращению Крымского полуострова, чтобы завершить боевые действия.

По мнению американского эксперта, если бы украинцы отказались от претензий на Крым, то они могли бы завершить российско-украинский конфликт, сохранив свою независимость. Мотивацией для завершения боевых действия он видит разрушение украинской инфраструктуры, которую восстанавливать придётся годами.

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Стоит отметить, что Эдвард Люттвак является лишь консультантом американских ведомств и не имеет прямого влияния на принятие в них решений. В то же время украинский президент Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что украинское правительство не откажется от своего условия по возвращению границ 1991 года. Россия также не желает соглашаться на украинские условия, лишая себя территорий, которые сейчас контролирует, забрав из всего этого только один лишь Крым.