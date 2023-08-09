Они находятся на этапе ремонта.

Вчера стало известно, что неназванная страна приобрела у бельгийской компании 50 танков Leopard 1, которые планировалось передать Украине. Немецкое издание Handelsblatt рассказало о предположительном покупателе танков.

Издание предполагает, что купить танки мог немецкий концерн Rheinmetall, руководство которого имеет положительное отношение к украинскому правительству и даже планирует строить на украинских территориях свой завод для обслуживания и производства военной техники.

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После того, как танки были куплены, им предстоит пройти ремонтные работы на немецких предприятиях Rheinmetall, откуда их уже отправят украинской армии. Также техника будет оборудована новыми системами вооружения.

В конце июля немецкое правительство сообщило о передаче Украине первых десяти танков Leopard 1A5. В общей сложности немцы до конца 2023 года планируют передать более 100 танков данного типа. Если же брать подсчёт техники с перспективой в будущее, то украинцам наобещано множество немецких танков устаревшего типа, которые ещё предстоит ремонтировать в течение следующих лет.