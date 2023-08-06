Их будут использовать для усиления противовоздушной обороны.

Издание The Times пишет, что Великобритания непублично передала Вооружённых силам Украины высокоточные ракеты с инфракрасным наведением AIM-132 ASRAAM, которые предназначены для запуска с авиационной техники.

Однако, учитывая реалии с превосходством российской армии в воздухе, украинцы интегрировали вышеуказанные ракеты на грузовики Supacat HMT, тем самым позволив их запускать с мобильных наземных установок. Ракета в базовой модификации сможет поражать воздушные цели на расстояние до 25 километров, разгоняясь до скорости в три маха, что делает её эффективной в противовоздушной обороне.

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Если же речь о наземном базировании ракет, то тут украинское средство массовой информации Defence Express предлагает, что дальность поражения воздушных целей снизится до 10 километров. Тем не менее, особенность ракеты позволяет применять её без привлечения к работе радиолокационных станций. Британская ракета является самонаводящейся за счёт инфракрасной головки, а установленный на корпус лазерный корпус даёт сигнал для детонации при физическом контакте с целью.