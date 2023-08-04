Он хочет, чтобы в стране был восстановлен конституционный порядок.

Неделю назад президентская гвардия нигера во главе с Абдурахманом Чиани объявила о свержении легитимного президента Нигера Мохамеда Базума, а сам организатор государственного переворота стал новым лидером так называемого Национального совета по охране Родины, по сути возглавив страну. Он назвал это мерой по спасению Нигера от его неминуемой гибели, раскритиковал нигерское правительство за их стратегию безопасности, но не упомянул о планах вернуть гражданское правление. Тем не менее, после этого инцидента страна столкнулась с проблемой непризнания нового правительства на международной арене.

От лица Мохамеда Базума на сайте издания The Washington Post опубликован материал, где он обращается к Соединённым Штатам Америки и другим странам, с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в Нигере, то есть вернуть ему президентскую должность. Он также упомянул важность возвращения к демократическим принципам плюрализма и верховенства закона.

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Стоит отметить, что на текущий момент ни одна из крупных стран не признала легитимность Чиани, получившего власть в Нигере. В Европейском союзе осудили военный мятеж, Франция и вовсе возмущена ситуацией, как и Экономическое сообщество стран Западной Африки, а Россия выступает за восстановление в стране конституционного порядка.