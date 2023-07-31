Он хочет, чтобы украинское зерно продолжило транспортироваться.

Папа Римский Франциск выступил на площади Святого Петра в Ватикане, где обратился к «своим братьям» и к российским властям с призывом возобновить Черноморскую зерновую инициативу, чтобы украинское зерно вновь смогло безопасно транспортироваться.

Глава католической церкви также призвал верующих продолжать молиться за «мученическую Украину», боевые действия на территории которой «уничтожают всё, даже зерно», называя происходящую ситуацию «тяжким оскорблением Бога». В заключение он добавил, что крик миллионов братьев и сестёр, страдающих от голода, поднимется к небу.

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На прошлой неделе Папа Франциск призвал мир молиться за Украину, в частности Одессу, которая тогда пострадала от разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Стоит отметить, что Ватикан уже пытался внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта, осуществляя миротворческую миссию со своими делегациями в Киеве и Москве. Однако после католическая церковь подытожила ситуацию, сказав, что пока не знает как может повлиять на решение конфликта. В Украине изначально относились к визиту священников скептически, осознавая, что они ничем не помогут.