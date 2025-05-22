Теперь она способна анализировать контекст переписки, содержимое файлов Google Drive и автоматически адаптировать стиль писем под каждого получателя.

На конференции Google I/O 2025 компания представила масштабное обновление функции «умных ответов» в Gmail, основанное на интеграции модели искусственного интеллекта Gemini. Новая версия позволяет анализировать не только последнее полученное письмо, но и весь контекст переписки, включая связанные документы из Google Диска. Это значительно повышает релевантность предложенных ответов, освобождая пользователей от необходимости самостоятельно искать нужные файлы или данные.

По словам вице-президента по продуктам Google Workspace Блейка Барнса, обновленный алгоритм учитывает историю переписки, извлекает информацию из вложений и формирует ответы на основе содержимого документов. Например, если речь идет о проекте, Gemini автоматически проанализирует связанные презентации или отчеты и предложит соответствующий ответ без дополнительного запроса со стороны пользователя.

Важным улучшением стала интеграция персонализации тона сообщений. Система теперь адаптирует стиль ответа в зависимости от адресата — предлагает более официальную форму общения с руководителями и менее формальную — с коллегами. Такая стратегия соответствует общему направлению Google по созданию персональных цифровых помощников, адаптированных под потребности каждого пользователя.

Тестирование новой функции начнется в июле 2025 года в рамках альфа-тестирования среди участников программы Google Labs. Запуск полноценного обновления запланирован на третий квартал текущего года. Изначально нововведение будет доступно только на английском языке через веб-версию Gmail и мобильные приложения для iOS и Android.

Следует отметить, что расширенные возможности «умных ответов» станут доступными лишь пользователям платных подписок Google Workspace и Google One AI Premium. Бесплатные аккаунты смогут использовать эту функцию позднее, точные сроки пока не объявлены.