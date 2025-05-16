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Greg_Novo
Хидео Кодзима подготовил «цифровое завещание» для продолжения работы Kojima Productions
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима в интервью изданию Edge рассказал подробности плана, позволяющего Kojima Productions продолжить разработку игр по его идеям даже после его ухода.

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима в интервью изданию Edge рассказал подробности плана, позволяющего Kojima Productions продолжить разработку игр по его идеям даже после его ухода. Это передача коллегам ряда проектов и концепций, хранящихся на USB-накопителе, который сам Кодзима называет «цифровым завещанием».

Во время разговора Кодзима подчеркнул, что работа над Death Stranding 2 совпала с его шестидесятилетием, что заставило задуматься о будущем студии. Болезнь в пандемию COVID-19 тоже сыграла роль в принятии решения: осознав, что вечное руководство невозможно, он решил передать свои идеи доверенным сотрудникам.

Отдал своему ассистенту флешку с идеями — своего рода завещание. 

— объяснил Кодзима.

Возможно, команда продолжит работу после моего ухода из Kojima Productions... Меня волнует будущее студии без меня. Не хочу, чтобы она просто паразитировала на существующих брендах.

Так что даже прекращение активной деятельности Кодзимы не остановит создание новых проектов, основанных на его наследии. Шаг отражает желание знаменитого разработчика обеспечить долговременное существование и независимость студии от ранее созданных активов.

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#kojima productions #death stranding #кодзима
Источник: multiplayer.it
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