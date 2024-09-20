Среди ожидаемых нововведений — новые игровые механики, улучшения геймплея и, возможно, анонс новых дополнений

Mojang Studios объявила о возвращении Minecraft Live — цифрового шоукейса, который пройдёт 28 сентября 2024 года. Событие будет транслироваться на официальном сайте Minecraft, YouTube и Twitch. В этом году Minecraft Live пройдёт в новом формате. Mojang решила проводить шоукейсы дважды в год, чтобы чаще информировать игроков об обновлениях и нововведениях в игре. Первый выпуск в новом формате обещает быть насыщенным и интересным.

На Minecraft Live будут представлены новые функции и обновления, над которыми работает команда разработчиков. Среди ожидаемых нововведений — новые игровые механики, улучшения геймплея и, возможно, анонс новых дополнений. Также будет представлена новая функция Bundles, которая позволит игрокам складывать различные блоки и предметы в один слот инвентаря, что значительно упростит управление ресурсами.

Одним из самых обсуждаемых изменений стало решение Mojang отказаться от ежегодного голосования за новых мобов. Вместо этого разработчики сосредоточатся на улучшении существующих игровых элементов и добавлении новых функций, которые будут полезны для всех игроков. Minecraft Live также станет площадкой для обсуждения будущего игры. Разработчики поделятся планами на ближайшие обновления и расскажут о том, какие изменения ждут игроков в будущем. Ожидается, что будут анонсированы новые контентные обновления, которые будут выходить чаще, чем раньше, чтобы удовлетворить запросы игроков на новые материалы и функции.