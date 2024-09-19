Согласно утечкам, новая функция Ultra HDR появится в разделе «Настройки» (Adjust) приложения Google Photos.

Google продолжает улучшать своё приложение Google Photos, добавляя новые функции для редактирования изображений. Недавно стало известно, что компания работает над внедрением функции Ultra HDR, которая позволит пользователям более эффективно редактировать фотографии с высоким динамическим диапазоном. Технология Ultra HDR (High Dynamic Range) позволяет захватывать и отображать изображения с более широким диапазоном яркости и контрастности. Это особенно полезно для фотографий, сделанных в условиях сложного освещения, где важно сохранить детали как в светлых, так и в тёмных областях кадра.

Согласно утечкам, новая функция Ultra HDR появится в разделе «Настройки» (Adjust) приложения Google Photos. Она заменит текущую функцию HDR-эффекта, которая будет переименована в «Яркость» (Vibrance). Ожидается, что Ultra HDR позволит пользователям контролировать уровни яркости на уровне пикселей, что обеспечит более точное и детализированное редактирование изображений.

Основные преимущества: