Google продолжает улучшать своё приложение Google Photos, добавляя новые функции для редактирования изображений. Недавно стало известно, что компания работает над внедрением функции Ultra HDR, которая позволит пользователям более эффективно редактировать фотографии с высоким динамическим диапазоном. Технология Ultra HDR (High Dynamic Range) позволяет захватывать и отображать изображения с более широким диапазоном яркости и контрастности. Это особенно полезно для фотографий, сделанных в условиях сложного освещения, где важно сохранить детали как в светлых, так и в тёмных областях кадра.
Согласно утечкам, новая функция Ultra HDR появится в разделе «Настройки» (Adjust) приложения Google Photos. Она заменит текущую функцию HDR-эффекта, которая будет переименована в «Яркость» (Vibrance). Ожидается, что Ultra HDR позволит пользователям контролировать уровни яркости на уровне пикселей, что обеспечит более точное и детализированное редактирование изображений.
Основные преимущества:
- Улучшенное качество изображений: Ultra HDR позволит пользователям получать более качественные и реалистичные фотографии, сохраняя детали в самых ярких и тёмных участках кадра.
- Простота использования: Новая функция будет интегрирована в привычный интерфейс Google Photos, что сделает её доступной и удобной для всех пользователей.
- Совместимость с другими устройствами: Ultra HDR будет поддерживаться на всех устройствах, совместимых с последними версиями Android, что обеспечит широкую доступность функции.