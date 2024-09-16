Palworld останется платной игрой (buy-to-play) и не перейдёт на модель free-to-play или игры-сервиса

Недавно в интернете появились слухи о том, что популярная игра Palworld может стать бесплатной (free-to-play) или превратиться в игру-сервис. Однако разработчики из студии Pocketpair официально опровергли эту информацию, заверив игроков, что игра останется платной. Слухи о возможном изменении бизнес-модели Palworld возникли после того, как было опубликовано интервью с разработчиками, в котором обсуждались разные варианты развития игры. Некоторые игроки восприняли это как намёк на переход к модели free-to-play или игры-сервиса, что вызвало волну обсуждений и беспокойства среди сообщества.

В ответ на эти слухи студия Pocketpair выпустила официальное заявление, в котором чётко указала, что Palworld останется платной игрой (buy-to-play) и не перейдёт на модель free-to-play или игры-сервиса. Разработчики подчеркнули, что игра изначально не была разработана для такой модели, и переход на неё потребовал бы значительных изменений, которые не соответствуют их видению и ожиданиям игроков.

Несмотря на то, что Palworld останется платной игрой, разработчики рассматривают возможность добавления косметических предметов и DLC в будущем. Эти дополнения помогут поддерживать развитие игры, не меняя её основную бизнес-модель. Разработчики также заверили, что все изменения будут обсуждаться с сообществом, чтобы учесть мнение игроков.

Решение студии Pocketpair оставить Palworld платной игрой показывает их приверженность качеству и удовлетворению потребностей игроков. Это важный шаг, который поможет сохранить доверие сообщества и продолжить развитие игры в соответствии с ожиданиями фанатов.