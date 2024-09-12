Цены на восстановленные консоли PlayStation 5 составляют $400 за стандартную модель с дисководом и $350 за цифровую версию.

Компания Sony объявила о запуске продаж восстановленных консолей PlayStation 5 и контроллеров DualSense по сниженным ценам. Это решение направлено на удовлетворение потребностей тех пользователей, которые не могут позволить себе покупку новой консоли или контроллера из-за их высокой стоимости. Восстановленные консоли и контроллеры проходят тщательную проверку и тестирование, чтобы гарантировать их работоспособность и соответствие высоким стандартам качества Sony. Консоли и контроллеры могут иметь незначительные косметические дефекты, однако это не влияет на их функциональность.

Цены на восстановленные консоли PlayStation 5 составляют $400 за стандартную модель с дисководом и $350 за цифровую версию. Это на $100 меньше, чем стоимость новых консолей. Цены на восстановленные контроллеры DualSense варьируются от $60 до $65.

Важно отметить, что восстановленные консоли и контроллеры будут отличаться от новых упаковкой, на которой PlayStation 5 будет изображена в чёрно-белом схематичном варианте. Это поможет пользователям легко отличить восстановленные устройства от новых.