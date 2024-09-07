В этом патче исправлены некоторые ошибки и добавлены новые возможности, включая дополнительную кинематографическую концовку зла

Недавно компания Larian выпустила патч 7 для Baldur’s Gate 3 на PC. В этом патче исправлены некоторые ошибки и добавлены новые возможности, включая дополнительную кинематографическую концовку зла. Также добавлена официальная поддержка модов для PC-версии игры. Планируется выпустить этот патч для консолей и Mac в следующем месяце.

Если вы играете на PC и по какой-то причине не хотите обновлять игру с последним патчем, вы можете это сделать. Разработчик Baldur’s Gate 3 также создал бета-ветку патча 6 для тех, кто хочет дать авторам больше времени на обновление своих модов, продолжить игру в мультиплеере с Mac или сохранить работу консольных кросс-сейвов.

Чтобы перейти к бета-версии патча 6, нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши на BG3 в библиотеке Steam, выбрать «Свойства», затем «Бета-версии» и в разделе «Участие в бета-тестировании» выбрать release_patch6_hf9.

Larian порадовала поклонников новыми концовками, которые стали трендом в социальных сетях. Один из фанатов назвал концовку Карлаха «абсолютно металлической», а самого тифлинга — «абсолютно безумным!». Larian ранее заявляла, что официальная поддержка модов в Baldur’s Gate 3 будет передана игрокам, хотя студия продолжит выпускать обновления и после этого. Сегодня Larian ещё раз подтвердила это, а директор по издательству Майкл Даус подтвердил, что обновления ещё будут.

Исполнительница роли Карлаха Саманта Беарт довольна тем, как были приняты новые концовки, и поделилась одним особенно восторженным отзывом об образе тифлинга. Что касается будущего, Larian ранее подтвердила, что Baldur’s Gate 4 рассматривалась в течение короткого времени, но студия решила попробовать что-то новое. Разработчики пока официально не раскрывают свой следующий проект, но подтвердили, что в настоящее время в работе находятся две игры, обе из которых будут основаны на собственных IP и описаны как «лучшая работа студии за всю её историю».