Например, Ник Шагер из The Daily Beast оценил фильм низко, отметив, что создатели стремились к реализму, который неуместен в кино для взрослой аудитории

В сети начали появляться первые рецензии на перезапуск фильма «Ворон», и они оставляют желать лучшего. На сайтах Rotten Tomatoes и Metacritic у фильма довольно низкий рейтинг. Это значит, что критики разгромили фильм, не оставив ему шансов.

Например, Ник Шагер из The Daily Beast оценил фильм низко, отметив, что создатели стремились к реализму, который неуместен в кино для взрослой аудитории. Эрик Эстрада из Cinegarage считает, что лучшая часть фильма — это музыка Joy Division.

Кристи Пучко из Mashable назвала нового «Ворона» уродливым, несвязным и циничным. Она также процитировала фразу из другого фильма ужасов: «Иногда лучше оставаться мёртвым». Эндрю Паркер из The Gate считает, что фильм сделан неправильно и не отличается от сиквелов оригинала в лучшую сторону.

Лиз Шеннон Миллер из журнала Consequence задаётся вопросом: «Почему именно эта история и почему именно сейчас? Почему мы почувствовали необходимость в новом „Вороне“ после стольких лет?». Она считает, что единственной причиной для создания такого фильма может быть желание обладать правами на интеллектуальную собственность.