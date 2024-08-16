Основываясь на представленной информации, можно предположить, что оружейная база Monster Hunter Wilds во многом повторяет предыдущую часть серии.

Серия трейлеров, посвящённых арсеналу Monster Hunter Wilds, пополнилась новым роликом, в центре внимания которого оказалось уникальное оружие — меч, способный превращаться в топор и обратно. Это изменение не только влияет на внешний вид оружия, но и кардинально преображает стиль игры, предлагая охотнику новые возможности и стратегии.

В режиме топора игрок получает преимущество в ловкости и дальности атак, но скорость выполнения ударов может быть ниже. Режим меча, напротив, ограничивает дистанцию атак, но позволяет проводить быстрые и мощные удары.

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Основываясь на представленной информации, можно предположить, что оружейная база Monster Hunter Wilds во многом повторяет предыдущую часть серии, World/Iceborne, но с рядом интересных нововведений. Например, в режиме топора появилось новое базовое комбо, включающее вращающуюся атаку с завершающим апперкотом, что делает атаки более быстрыми и эффективными. В режиме меча игроки смогут слегка перемещать охотника в нужном направлении при выполнении определённых ударов.

Кроме того, были добавлены новые приёмы, такие как контратака и атака зарядом вперёд для топора, а также уникальный силовой приём с тремя мощными горизонтальными атаками в быстрой последовательности, сопровождаемый финальным взрывом.

Однако стоит отметить, что в трейлере не были показаны некоторые ожидаемые элементы, такие как трансформирующиеся атаки и нулевой элементальный разряд. Возможно, эти функции будут представлены позже или не вошли в текущий ролик.

Более подробную информацию о новом оружии и других аспектах игры можно будет узнать на выставке Gamescom 2024, которая пройдёт с 21 по 25 августа. Посетители выставки смогут опробовать демоверсию Monster Hunter Wilds и получить представление о том, как работает новое оружие в действии.