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Greg_Novo
Новый геймплейный трейлер оружия Monster Hunter Wilds
Основываясь на представленной информации, можно предположить, что оружейная база Monster Hunter Wilds во многом повторяет предыдущую часть серии.

Серия трейлеров, посвящённых арсеналу Monster Hunter Wilds, пополнилась новым роликом, в центре внимания которого оказалось уникальное оружие — меч, способный превращаться в топор и обратно. Это изменение не только влияет на внешний вид оружия, но и кардинально преображает стиль игры, предлагая охотнику новые возможности и стратегии.

В режиме топора игрок получает преимущество в ловкости и дальности атак, но скорость выполнения ударов может быть ниже. Режим меча, напротив, ограничивает дистанцию атак, но позволяет проводить быстрые и мощные удары.

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Основываясь на представленной информации, можно предположить, что оружейная база Monster Hunter Wilds во многом повторяет предыдущую часть серии, World/Iceborne, но с рядом интересных нововведений. Например, в режиме топора появилось новое базовое комбо, включающее вращающуюся атаку с завершающим апперкотом, что делает атаки более быстрыми и эффективными. В режиме меча игроки смогут слегка перемещать охотника в нужном направлении при выполнении определённых ударов.

Кроме того, были добавлены новые приёмы, такие как контратака и атака зарядом вперёд для топора, а также уникальный силовой приём с тремя мощными горизонтальными атаками в быстрой последовательности, сопровождаемый финальным взрывом.

Однако стоит отметить, что в трейлере не были показаны некоторые ожидаемые элементы, такие как трансформирующиеся атаки и нулевой элементальный разряд. Возможно, эти функции будут представлены позже или не вошли в текущий ролик.

Более подробную информацию о новом оружии и других аспектах игры можно будет узнать на выставке Gamescom 2024, которая пройдёт с 21 по 25 августа. Посетители выставки смогут опробовать демоверсию Monster Hunter Wilds и получить представление о том, как работает новое оружие в действии.

#gamescom #monster hunter wilds
Источник: multiplayer.it
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