Игра будет доступна на старте по цене от €39,99 за стандартную версию.

Разработчики из Survios объявили дату выхода игры Alien: Rogue Incursion. Она поступит в продажу 19 декабря для PlayStation VR2, SteamVR и Meta Quest 3. Анонс сопровождался трейлером с геймплеем. Alien: Rogue Incursion — это экшен-ужастик от первого лица, созданный специально для виртуальной реальности на графическом движке Unreal Engine 5. Игра переносит нас на объект, расположенный на планете Пурдан, которая подверглась нашествию ксеноморфов.

В роли Зулы Хендрикс игроки будут иметь в своём распоряжении различное огнестрельное оружие, чтобы справиться с угрозой. Но зачастую идти напролом с оружием в руках — не лучшее решение. Игрокам придётся использовать ресурсы и окружающую среду в своих интересах, если они хотят выжить среди хищников.

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Игра будет доступна на старте по цене от €39,99 за стандартную версию. Предварительный заказ стандартной версии гарантирует косметический скин для брони и оружия, вдохновлённый фильмом «Чужой: Ромул». Этот фильм только сегодня вышел в итальянских кинотеатрах.

Кроме того, есть издание Deluxe Edition за €49,99, которое также включает в себя скин для брони Blue Camo, скин для брони Blue Camo, скин для оружия Blue Camo и многое другое.



