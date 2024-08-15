Теперь система будет автоматически определять полезность отзывов и соответствующим образом их ранжировать.

Компания Valve объявила об изменениях в системе оценки отзывов пользователей в Steam. Теперь система будет автоматически определять полезность отзывов и соответствующим образом их ранжировать.

Раньше отзывы сортировались по количеству «полезных» оценок, которые ставили другие пользователи. Однако вскоре выяснилось, что некоторые пользователи используют эти оценки для публикации рисунков в ASCII, шуток, мемов и другого контента, который может быть не очень полезен для тех, кто ищет информацию об игре.

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Чтобы решить эту проблему, редакторы Steam внесли существенные изменения в систему оценки отзывов. Теперь отзывы, которые признаны бесполезными для потенциальных покупателей, будут отсортированы после других отзывов на странице магазина игр. К таким отзывам относятся те, которые состоят из одного слова или ASCII-рисунка, а также те, которые содержат преимущественно мемы и шутки.

Однако для тех, кому нравятся такие сообщения, предусмотрена специальная опция, позволяющая отображать их при просмотре. Valve использует сочетание методов, включая сообщения пользователей, тщательное изучение командой модераторов Steam многих отзывов и некоторые алгоритмы машинного обучения, которые помогают человеку оценивать отзывы. Компания отмечает, что пройдёт некоторое время, прежде чем все новые и существующие отзывы будут оценены.