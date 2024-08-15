Realme представляет новую технологию зарядки SuperSonic Charge, которая обещает революцию в скорости зарядки.

Realme представляет новую технологию зарядки SuperSonic Charge мощностью 320 Вт, которая обещает революцию в скорости зарядки. После более чем двухлетних исследований компания превзошла свои предыдущие достижения с Realme GT3 и его 240 Вт мощности.

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Результаты впечатляют: с помощью SuperSonic Charge смартфон можно полностью зарядить всего за 4 минуты и 30 секунд. Более того, 26% заряда достигается всего за одну минуту, а более 50% — чуть менее чем за две минуты.

Технология стала возможной благодаря инновационной складной батарее ёмкостью 4420 мАч, состоящей из четырёх элементов толщиной менее 3 миллиметров. Элементы можно заряжать одновременно, что значительно сокращает время зарядки. Батарея также обеспечивает 10-процентное увеличение ёмкости по сравнению с обычными аккумуляторами.

Особое внимание уделено безопасности процесса зарядки. Благодаря трансформатору напряжения AirgGap, высокое напряжение изолируется от аккумулятора, делая процесс зарядки абсолютно безопасным.