Пьедестал почёта в порядке убывания формируют EA Sports FC 24, GTA 5 и Elden Ring.

Судя по всему, 2024 год окажется менее интересным для британских геймеров, чем предыдущие годы. Такой вывод можно сделать из рейтинга самых продаваемых игр в Великобритании в июле как в физических, так и в цифровых форматах. Рейтинг вполне можно принять за прошлогодний, поскольку в нём нет ни одной игры из 2024 года в топе 6 позиций.

Пьедестал почёта в порядке убывания формируют EA Sports FC 24, GTA 5 и Elden Ring. Это игры 2023, 2014 и 2022 годов соответственно. Чтобы найти игру, вышедшую в этом году, нужно прокрутить рейтинг вниз до седьмой позиции. Там можно найдём EA Sports College Football 25, за которой следует F1 24. Замыкает десятку лидеров Luigi’s Mansion 2 HD, цифровые копии которой, однако, не учитывались, так что реальное место может быть выше.

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Всего в июле в Великобритании было куплено 2,35 миллиона игр, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году. Что касается аппаратного обеспечения, то PS5 вновь стала самой покупаемой консолью в июле, достигнув 4 млн единиц. Однако продажи снизились на 31% по сравнению с прошлым годом. Nintendo Switch вернулась на второе место, но с падением на 9%. Xbox Series X и S опустилась на третье место с падением продаж на 19%.

Что касается аксессуаров, то в июле было приобретено более 540 000 устройств, что на 4% меньше, чем в прошлом году. На первом месте оказался PlayStation Portal, а на втором — PS5 DualSense.