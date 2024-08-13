Продолжение шутера от первого лица с элементами ролевой игры, действие которого происходит в районе Чернобыльской атомной электростанции.

Chernobylite 2: Exclusion Zone — это ролевая игра с открытым миром и нелинейным сюжетом. Выход игры запланирован на 2025 год на ПК и консолях. Предполагается, что она выйдет как минимум на PS5 и Xbox серий X и S, но она может появиться и на новой консоли Nintendo — Super Nintendo Switch.

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Анонс был сделан с помощью трейлера, опубликованного эксклюзивно IGN.com. В нём можно увидеть геймплей игры, включая камеру от третьего лица. Одновременно с анонсом появилась и страница Chernobylite 2: Exclusion Zone в Steam, из которой можно почерпнуть различную информацию.

«Вы — странник, путешествующий между параллельными мирами в поисках ценного высокоэнергетического материала, называемого чернобылитом», — говорится в пояснении. Затем добавляется, что главный герой оказался в ловушке и должен будет бороться за свою жизнь, сражаясь с ночными существами и ведя за собой выживших.

Это далеко от более интимной сюжетной линии первого эпизода, хотя некоторые идеи останутся прежними, например, использование команд для выполнения миссий, наличие нескольких фракций на поле боя и так далее. Также в игре появятся кооперативные миссии, которые будут интегрированы в одиночную кампанию.