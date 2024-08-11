Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
В сеть утёк первый тизер нового «Сорвиголовы»
Многие надеются, что новый сериал сохранит дух оригинала и предложит что-то новое и интересное

Недавно в сети появился первый тизер нового сериала «Сорвиголова», который вызвал большой ажиотаж среди поклонников. Этот проект от Marvel Studios обещает стать одним из самых ожидаемых релизов в ближайшее время.

реклама

Сериал «Сорвиголова» расскажет о новых приключениях Мэтта Мёрдока, слепого адвоката, который ночью становится супергероем и защищает улицы Нью-Йорка. В тизере можно увидеть, как Мэтт снова надевает свой знаменитый костюм и сражается с преступностью. Зрители отметили, что визуальный стиль сериала похож на предыдущие сезоны, но с более современными элементами.

В новом сериале появятся как новые персонажи, так и старые знакомые. Ожидается, что роль Мэтта Мёрдока снова исполнит Чарли Кокс, который уже завоевал сердца зрителей своим образом этого героя. Также в сериале будут новые антагонисты и союзники, что добавит интриги и разнообразия сюжету.


Marvel Studios обещает, что новый «Сорвиголова» будет отличаться высоким качеством съёмки и спецэффектов. Команда разработчиков стремится создать захватывающий и динамичный сериал, который понравится как давним фанатам, так и новым зрителям. Тизер уже показал впечатляющие сцены боёв и трюков, что только усиливает интерес к проекту.

В социальных сетях уже активно обсуждают возможные сюжетные линии и персонажей, которые могут появиться в сериале.

#marvel studios #сорвиголова
Источник: igromania.ru
+
Написать комментарий (0)
Актер играющий роль Лидера в КВМ сказал, что Marvel поддерживает жизнь в индустрии кино
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
25
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
1
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
4
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9 Pro XL с OLED-дисплеем яркостью 3000 нит
1
Apple представит iPhone 16 в Корее раньше, чем в других регионах
+
В Георгиевске на продажу выставлена «Волга» ГАЗ-24-34 для КГБ СССР, в ограниченном тираже
2
Take-Two подтверждает дату релиза GTA VI для консолей, но выход версии для ПК пока не освещается
+
Mercedes-Benz представит свою новую модель кабриолета Mercedes-Maybach SL уже 15 августа
+
Китай представил гиперзвуковой глайдер с волнообразным планированием
2
Лукашенко сообщил о перехвате украинских воздушных целей над территорией Беларуси
2
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
34
Космический телескоп Хаббл запечатлел взрыв сверхновой в галактике Эридана
+
Fallout: London стала самой быстро раскупаемой игрой в истории GOG
+
Раскрыта цена и полные характеристики Google Pixel 9 Pro XL
+
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
+
Reuters: Иран может поставить России баллистические ракеты Fath-360
+
Австралия и Anduril инвестируют в развитие производства подводных беспилотников Ghost Shark
+

Популярные статьи

"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
14
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
12
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
6
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
24
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
17
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
2
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
3

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
20:02
Объём рынка мелкий, на ноготочках можно больше заработать. Мозги нынче не нужны, мужики должны воевать, бабы - рожать. Мозги это наоборот оскорбление чувств безмозглых и угроза власти.
Про уникальную выпускницу, набравшую 400 балов за ЕГЭ, и как это можно было сделать
Хесен Десен
19:54
Только для ноутов заебца и минипк размером со спичечный коробок. Естественно никакого прорыва для обычных пкашеров. Но вообще шик, как по мне, но я все же возьму 780m, лишних пары десятков тысяч не на...
Встроенная графика AMD Radeon 890M RDNA 3.5 в играх превзошла видеокарту GeForce GTX 1650
ddr22
19:51
Забыл указать еще один способ - браузер ТОР и для пк и для смартфона. ютюб в нем прекрасно работает
17 способов оживить Youtube
ddr22
19:50
я проверил свой пинг - там и так ttl=64 так что мне такой способ не помогает
17 способов оживить Youtube
ddr22
19:48
как это сделать?
17 способов оживить Youtube
denacifikator
19:48
а были ли пиндосы,вообще на луне.
США хотят построить гигантские уличные фонари на Луне
Михаил Волынцев
19:46
Пффф гнутый это 99%, что посредственная ВА матрица, сразу на помойку дорога
ViewSonic представила доступный 27-дюймовый 4K-монитор
Cowboy Huggies
19:42
Нам такая производительность по адекватной цене за встройку еще долго не светит, сейчас 8700G стоит 36000р, что дохера для него, всему виной жадность. Дешевле купить б\у rx 580.
Встроенная видеокарта AMD Radeon 890M по производительности в играх обогнала десктопную GTX 1650
FelsheR-BANz
19:39
Это старье имхо никто сейчас в здравом уме и не покупает. Если только прям денег в обрез и надо из магазина чтобы с гарантией. Для владельцев (сидельцев) корок, сандиков и фуфиксов вполне пойдет, под...
Встроенная графика AMD Radeon 890M RDNA 3.5 в играх превзошла видеокарту GeForce GTX 1650
Роман Иванов
19:38
Невелико, ага
Встроенная видеокарта AMD Radeon 890M по производительности в играх обогнала десктопную GTX 1650
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем