Стоит отметить, что попытки переосмысления классических произведений нередко вызывают критику

Кинокомпания Disney представила первый трейлер фильма «Белоснежка», вдохновлённого классическим мультфильмом 1937 года. В новой экранизации зрителей ждёт встреча с новой героиней, которую исполнит колумбийская актриса Рэйчел Зеглер, известная по роли Марии в «Вестсайдской истории». Роль злой мачехи Белоснежки досталась израильской актрисе Галь Гадот, прославившейся благодаря роли Чудо-женщины.

Стоит отметить, что попытки переосмысления классических произведений нередко вызывают критику. Так, заявление Рэйчел Зеглер о том, что сюжет «Белоснежки» противоречит феминистским ценностям, а принц в фильме является типичным извращенцем, не нашло поддержки среди зрителей.

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Кроме того, вокруг фильма разгорелся скандал из-за фотографии Семи гномов, опубликованной в интернете. Продюсеры ремейка стремились показать, что друзья Белоснежки представляют разные расы, полы и внешности. В трейлере гномы появляются лишь силуэтами вдалеке, и, возможно, создатели фильма ещё не решили, как именно они будут выглядеть в финальной версии.

Премьера фильма «Белоснежка» запланирована на 21 марта 2025 года. По слухам, дата выхода фильма неоднократно переносилась, в том числе из-за пересъёмок.