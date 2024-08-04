Одна из утечек, которая взволновала фанатов, — это скриншот, сделанный, вероятно, на карте Warzone

Недавно в результате утечек стали известны многие детали о Black Ops 6, включая карты, режимы, киллстрики, механику передвижения и многое другое. Игра, выход которой запланирован на октябрь, получила широкую известность именно благодаря большому сливу данных, но Activision активно борется с теми, кто публикует изображения в интернете, удаляя ролики и фотографии из социальных сетей.

Одна из утечек, которая взволновала фанатов, — это скриншот, сделанный, вероятно, на карте Warzone. На этом изображении (которое Activision уже удалила) показана карта под названием Avalon, которая выйдет позже в 2025 году.

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Всего через несколько месяцев игроки вернутся в Верданск впервые с декабря 2021 года, если не считать Warzone Mobile. Пока неизвестно, будет ли это переосмысление классической карты или возвращение к оригинальному опыту, но время покажет. Avalon, внутреннее кодовое название массивной карты, которая появится после Верданска, было недавно также показана в утечках.

По мере того как игрок перемещается по карте, он сможет увидеть спутниковые станции и военные объекты, а также жилые кварталы, порт и несколько старых, разрушенных достопримечательностей. Здесь есть немного фермерских угодий, поле для гольфа и огромный стадион.

Это было простое изображение, демонстрирующее игрока, стоящего на небольшом острове у побережья туманной, потенциально сельской местности. Фанаты быстро отметили, что на новой карте много воды и открытого пространства, что не является тем, что они активно ищут в картах Warzone, но это Avalon. Ожидается, что Avalon появится в декабре 2025 года вместе со следующей игрой Call of Duty.