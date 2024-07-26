Солиани, который работал над двумя играми Mario + Rabbids для Nintendo Switch, выпущенными в 2017 и 2022 годах, не рассказал о своих дальнейших планах.

Солиани, который работал над двумя играми Mario + Rabbids для Nintendo Switch, выпущенными в 2017 и 2022 годах, не рассказал о своих дальнейших планах. Он лишь сообщил, что отправляется в «новое приключение» после ухода из Ubisoft.

В своём сообщении, которое он опубликовал в социальной сети X, Солиани написал: «После 25 лет работы в Ubisoft, 11 из которых я провёл, сотрудничая с Nintendo над Mario + Rabbids, я решил начать новую главу. Сейчас я не могу рассказать больше, но хочу поблагодарить всех за всё».

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Вместе со своим заявлением Солиани опубликовал культовое фото, на котором он запечатлён во время битвы в игре Mario + Rabbids Kingdom Battle на презентации Ubisoft на выставке E3 2017. Тогда создатель Mario Сигеру Миямото похвалил его работу. Позже этот момент стал мемом, а год спустя главный редактор Eurogamer Том Филлипс взял у Солиани интервью о его работе над игрой.

Mario + Rabbids Kingdom Battle получила положительные отзывы и стала самой продаваемой игрой от сторонних разработчиков для Switch на тот момент. Вскоре после этого вышло продолжение — Sparks of Hope. Однако Ubisoft признала, что сиквел оказался хуже оригинала, а генеральный директор компании Ив Гиймо отметил, что им стоило дождаться выхода следующей консоли Nintendo. Гиймо сказал: «Выпустив игру Mario + Rabbids на Switch, мы получили две похожие игры на одной системе. В системах Nintendo такие игры никогда не умирают. На Switch доступно 25 игр Mario».

Nintendo посоветовала сосредоточиться на одной итерации для каждой платформы. Возможно, Ubisoft поторопилась с выпуском продолжения и стоило дождаться следующей консоли. С тех пор Sparks of Hope получила несколько дополнений, в том числе возвращение значка Ubisoft Rayman.