В июне разгорелась полемика: некоторые участники команды опубликовали в соцсетях и Discord расистские высказывания.

В апреле этого года прошёл чемпионат мира по Splatoon 3, в котором участвовали шесть команд. Победителем стала североамериканская команда Jackpot. Но в июне разгорелась полемика: некоторые участники команды опубликовали в соцсетях и Discord расистские высказывания.

Спустя примерно шесть недель Nintendo аннулировала чемпионский титул Jackpot, не указав причину своего решения. Компания написала в соцсетях: «Некоторые члены команды Jackpot, которые недавно выиграли чемпионат мира по Splatoon 3, во время игры вели себя не в соответствии с рекомендациями нашего сообщества. В результате победа команды будет считаться недействительной, и они не получат никаких трофеев, связанных с этим событием».

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Nintendo также отметила, что баннер с тегом Splashtag, посвящённый победе Jackpot в Splatoon 3, будет обновлён в следующем выпуске. Компания добавила, что серьёзно относится к своей ответственности за соблюдение правил сообщества и заботится о своих игроках и сообществе.