Недавно опубликованный фрагмент геймплея игры Star Wars Outlaws вызвал бурную реакцию среди игроков

Недавно опубликованный фрагмент геймплея игры Star Wars Outlaws вызвал бурную реакцию среди игроков. Видео, которое должно было подогреть интерес к предстоящей игре, наоборот, вызвало волну критики. Это заставило аналитика Bank of America усомниться в планах Ubisoft во время телефонного разговора по итогам финансового года.

Игра Star Wars Outlaws, разработанная Ubisoft, выйдет 30 августа 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, включая подписку Ubisoft+. Игроки, которые приобретут издания Gold и Ultimate, смогут начать играть с 27 августа. В игре также появятся русские субтитры, что сделает её доступной для более широкой аудитории.

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Однако геймплейные кадры, рассказывающие о приключениях воровки Кей Весс, получили смешанные отзывы. В комментариях игроки отмечают глупое поведение ИИ, скучный дизайн миссий, проблемы с производительностью, неестественную физику воды и некачественную графику.

Несмотря на критику, Ubisoft по-прежнему оптимистично смотрит на будущее игры. Финансовый директор Фредерик Дюге заверил заинтересованных лиц, что Star Wars Outlaws уже пошла «на золото», а это значит, что дата релиза не будет перенесена. Он пообещал, что на подходе ещё больше высококачественного контента, заявив: «Скоро мы увидим больше контента очень высокого качества и продолжительности, который действительно отразит глубину открытого мира. Это ключевой элемент для получения удовольствия от исследования галактики с множеством планет».

По мере приближения даты релиза остаётся только гадать, сможет ли Ubisoft решить проблемы, поднятые сообществом, и выпустить игру, которая оправдает высокие ожидания, возлагаемые на AAA-игру 2024 года.