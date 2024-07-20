Недавно опубликованный фрагмент геймплея игры Star Wars Outlaws вызвал бурную реакцию среди игроков. Видео, которое должно было подогреть интерес к предстоящей игре, наоборот, вызвало волну критики. Это заставило аналитика Bank of America усомниться в планах Ubisoft во время телефонного разговора по итогам финансового года.
Игра Star Wars Outlaws, разработанная Ubisoft, выйдет 30 августа 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, включая подписку Ubisoft+. Игроки, которые приобретут издания Gold и Ultimate, смогут начать играть с 27 августа. В игре также появятся русские субтитры, что сделает её доступной для более широкой аудитории.
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Однако геймплейные кадры, рассказывающие о приключениях воровки Кей Весс, получили смешанные отзывы. В комментариях игроки отмечают глупое поведение ИИ, скучный дизайн миссий, проблемы с производительностью, неестественную физику воды и некачественную графику.
Несмотря на критику, Ubisoft по-прежнему оптимистично смотрит на будущее игры. Финансовый директор Фредерик Дюге заверил заинтересованных лиц, что Star Wars Outlaws уже пошла «на золото», а это значит, что дата релиза не будет перенесена. Он пообещал, что на подходе ещё больше высококачественного контента, заявив: «Скоро мы увидим больше контента очень высокого качества и продолжительности, который действительно отразит глубину открытого мира. Это ключевой элемент для получения удовольствия от исследования галактики с множеством планет».
По мере приближения даты релиза остаётся только гадать, сможет ли Ubisoft решить проблемы, поднятые сообществом, и выпустить игру, которая оправдает высокие ожидания, возлагаемые на AAA-игру 2024 года.