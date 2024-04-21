По словам источников, потенциальная сделка не только предоставит Sony право собственности на обширную библиотеку фильмов и телешоу Paramount, но и обеспечит права на популярный стриминговый сервис Paramount+

Индустрия развлечений всколыхнулась от новости о том, что Sony и инвестиционный гигант Apollo Global Management ведут переговоры о приобретении Paramount Pictures, одной из самых культовых киностудий Голливуда. По словам источников, потенциальная сделка не только предоставит Sony право собственности на обширную библиотеку фильмов и телешоу Paramount, но и обеспечит права на популярный стриминговый сервис Paramount+.



Предполагаемое приобретение ознаменует собой значительный сдвиг в постоянно меняющемся медиаландшафте и будет иметь далеко идущие последствия для индустрии развлечений в целом. В случае успеха сделка объединит две самые известные голливудские студии, создав мощный холдинг, способный производить и распространять огромное количество контента на различных платформах.



Однако путь к завершению сделки сопряжен с препятствиями. Сообщается, что компания Apollo Global Management ранее предлагала Paramount огромную сумму в 26 миллиардов долларов, но предложение было отклонено. Новость о потенциальной новой сделке с Sony уже вызвала недовольство инвесторов Paramount, которые с опаской относятся к последствиям столь значительного приобретения.

Инсайдеры отрасли предполагают, что сделка может столкнуться с дополнительными препятствиями со стороны правительства США, которое в последние годы с осторожностью относится к одобрению крупных слияний в сфере медиа. После приобретения компанией Disney активов 21st Century Fox в 2019 году, Федеральная комиссия по связи США (FCC) стала более тщательно проверять подобные сделки, чтобы они не нанесли ущерба конкуренции и не затормозили инновации.



Если приобретение материализуется, Sony получит значительный плацдарм на конкурентном рынке потокового вещания, унаследовав зарождающийся потоковый сервис Paramount, Paramount+. Это позволит японскому электронному гиганту укрепить свои собственные предложения по потоковому вещанию и расширить сферу своего влияния в быстро растущем потоковом пространстве.



Кроме того, сделка предоставит Sony доступ к обширной библиотеке контента Paramount, включая прибыльную франшизу "Миссия: Невыполнима", а также к другим ценным интеллектуальным объектам. Это может открыть путь к инновационному сотрудничеству, новым франшизам и расширению творческих возможностей.



Пока сделка находится на стадии переговоров, наблюдатели с нетерпением ожидают ее результатов. Удастся ли Sony и Apollo Global Management преодолеть все препятствия и заключить сделку, или же проблемы с регуляторами и инвесторами сорвут предложение? Одно можно сказать с уверенностью: последствия сделки для индустрии развлечений будут огромными.





