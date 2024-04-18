Среди новинок — светодиодная лента, которая может служить как эффектной подсветкой, так и элементом декора интерьера.

В мире технологий умного дома наступает новая эпоха, и компания «Яндекс» вступает в неё с уверенностью лидера. Недавно компания анонсировала запуск новых умных устройств, поддерживающих протокол Matter.

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Протокол Matter — это новое слово в индустрии умного дома. Он обеспечивает беспрепятственное взаимодействие между устройствами, делая их использование более интуитивным и удобным для пользователя. Благодаря единому алгоритму подключения, пользователи могут забыть о сложностях настроек и наслаждаться гармоничной работой своих устройств.

Среди новинок — светодиодная лента, которая может служить как эффектной подсветкой, так и элементом декора интерьера. Она поддерживает 16 миллионов цветов, имеет регулировку яркости и температуры света, что позволяет создать уникальную атмосферу в любом помещении. Пользователи могут выбрать готовые сценарии или создать собственные, например, чтобы лента встречала их тёплым светом по возвращении домой.

Умная розетка от «Яндекс» превращает обычные бытовые приборы в часть умного дома. Она изготовлена из пожароустойчивого материала, обеспечивает безопасность использования, автоматически отключаясь при обнаружении перегрузки и уведомляя пользователя через смартфон. Дистанционное управление через приложение добавляет удобства в повседневной жизни.

Оба устройства поддерживают версию протокола Matter over Wi-Fi, что даёт им возможность выполнять функции умного дома даже без доступа в интернет, используя локальную сеть.

Для интеграции с системой умного дома от «Яндекс» потребуется одна из колонок серии «Станция».