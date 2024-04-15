Съёмки второго сезона этого популярного шоу, по всей видимости, начались раньше запланированного времени

В мире киноиндустрии происходят волнующие события для поклонников сериала "Миротворец". Съёмки второго сезона этого популярного шоу, по всей видимости, начались раньше запланированного времени. Это стало очевидным после того, как режиссёр Джеймс Ганн опубликовал в социальных сетях интригующее изображение, которое многие восприняли как намёк на начало работы над новым сезоном.



Актёр Джон Сина, исполнявший главную роль в первом сезоне, вновь вернётся к своей роли. Это следует традициям его предыдущих работ, включая "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Сценарий второго сезона был завершён в феврале, и, хотя изначально планировалось начать съёмки летом, по неподтверждённым данным, производство стартовало значительно раньше.



Премьера второго сезона "Миротворца" ожидается после выхода нового фильма о Супермене, съёмки которого начались в марте текущего года. Предполагается, что новый фильм о Супермене появится на экранах 11 июля 2025 года, что делает возможной премьеру "Миротворца" в конце 2025 или начале 2026 года.



Первый сезон сериала был тепло встречен как критиками, так и зрителями, получив высокие оценки на агрегаторах Rotten Tomatoes и Metacritic. Это создаёт высокие ожидания от продолжения, которое обещает быть не менее захватывающим.



Во втором сезоне зрителей ждут не только возвращение любимых персонажей, но и появление новых героев, которые обещают принести свежие идеи и развитие сюжета. Фанаты с нетерпением ожидают дальнейших новостей и подробностей о съёмках, а также надеются на скорую встречу с обновлённым "Миротворцем".