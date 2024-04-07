Исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) в США представили инновационный метод измерения уровня глюкозы, который может кардинально изменить подход к мониторингу здоровья.

Исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) в США представили инновационный метод измерения уровня глюкозы, который может кардинально изменить подход к мониторингу здоровья.



Этот метод, использующий магнитометр — компонент, необходимый для работы компаса в смартфонах, позволяет определять уровень глюкозы в организме без привычных кровавых процедур. Учёные разработали уникальный гаджет, напоминающий капсулу, который прикрепляется к смартфону и взаимодействует с его магнитометром. Внутри этого устройства расположены два слоя гидрогеля с магнитными частицами, которые реагируют на изменения уровня глюкозы и pH, расширяясь или сжимаясь соответственно.



Эта технология открывает двери для неинвазивного мониторинга глюкозы, позволяя измерять её уровень в слюне с точностью до нескольких миллионных долей моля. Такая точность не только обеспечивает комфорт пациентам, но и предоставляет возможность для более широкого спектра медицинских тестов, включая определение различных биологических нарушений.



Команда исследователей уже планирует следующие шаги, которые включают массовое производство тестовых полосок из гидрогеля и улучшение их стабильности. Это открытие, опубликованное в авторитетном научном журнале Nature, предвещает новую эру в области медицинской диагностики и управления здоровьем, делая процесс более доступным и менее болезненным для пациентов.