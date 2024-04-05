Новый фильм известного режиссера Гая Ричи, "Министерство неджентльменских дел", не будет представлен в российских кинотеатрах, как это было запланировано ранее. Премьера картины, которая должна была состояться 25 апреля, теперь перенесена в цифровое пространство, где она дебютирует на платформе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Новый фильм известного режиссера Гая Ричи, "Министерство неджентльменских дел", не будет представлен в российских кинотеатрах, как это было запланировано ранее. Премьера картины, которая должна была состояться 25 апреля, теперь перенесена в цифровое пространство, где она дебютирует на платформе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

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Необычное решение не выпускать фильм в прокат вызвало немало дискуссий, особенно учитывая, что Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение для ленты. В ответ на это, представители "Кинопоиска" выразили свою решимость предоставить доступ к просмотру фильма максимально широкой аудитории, подчеркнув свою миссию подарить зрителям качественный кинематографический контент.

Сюжет фильма переносит во времена Второй мировой войны и рассказывает о секретном отряде, который борется с нацистами, используя методы, далекие от джентльменских. Эти герои, сыгранные такими актерами как Генри Кавилл и Эйса Гонсалес, сталкиваются с опасностями, которые многие считают безумными, но именно такие вызовы делают их миссию еще более захватывающей.

Пока точная дата релиза фильма на "Кинопоиске" не подтверждена, ранее сообщалось о возможной дате 10 мая. Это изменение в расписании может быть связано с заявлением продюсера отечественного фильма "Блиндаж", который упомянул о планах на выпуск только одного крупного проекта во время майских праздников.

"Министерство неджентльменских дел" обещает стать ярким и запоминающимся проектом, который, несмотря на изменения в формате дистрибуции, найдет своего зрителя и, возможно, откроет новую страницу в истории российского кинопроката.