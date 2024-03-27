В мире современных видеоигр, где каждый шаг разработчиков влечёт за собой волну ожиданий и предположений, Remedy Entertainment выступает с амбициозным проектом, который обещает переосмыслить традиционные подходы к мультиплеерным играм. Спин-офф знаменитой игры Control, получивший кодовое название Condor, станет новым словом в жанре, предлагая игрокам уникальный опыт совместной игры.

В мире современных видеоигр, где каждый шаг разработчиков влечёт за собой волну ожиданий и предположений, Remedy Entertainment выступает с амбициозным проектом, который обещает переосмыслить традиционные подходы к мультиплеерным играм. Спин-офф знаменитой игры Control, получивший кодовое название Condor, станет новым словом в жанре, предлагая игрокам уникальный опыт совместной игры.

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Condor откажется от условно-бесплатной модели распространения, которая стала стандартом для многих современных игр. Вместо этого, игра будет предложена по фиксированной цене, которая, тем не менее, окажется ниже, чем у большинства "премиум" новинок. Это решение подчёркивает стремление Remedy предоставить качественный продукт без скрытых платежей, хотя и не исключает возможность последующего введения дополнительного контента, обновлений и микротранзакций, которые будут способствовать долгосрочному развитию игры.

С бюджетом в 27,1 миллиона долларов на старте, Condor обещает стать одним из самых амбициозных проектов студии. Используя проверенный движок Northlight, разработчики планируют полностью раскрыть потенциал новейших игровых консолей и PC, начиная полноценное производство позже в этом году.

Сюжет игры погрузит пользователей в замкнутый мир Федерального Бюро Контроля, где они столкнутся с опасностями паранормального характера. Игрокам предстоит объединить усилия, чтобы противостоять угрозам, полагаясь на командную работу и индивидуальную экипировку.

В то время как точная дата релиза Condor остаётся неопределённой, Remedy не останавливается на достигнутом. Работа над полноценным сиквелом Control продолжается, а также ведётся разработка дополнений для Alan Wake 2, съёмки для которых недавно завершил Сэм Лэйк. Первое из двух запланированных расширений, Night Springs, ожидается уже этой весной, хотя возможны изменения в графике выпуска.

Не менее значительным является и продолжение работы над ремейками первых двух частей Max Payne. Проекты демонстрируют значительный прогресс, что вновь подтверждает репутацию Remedy как студии, способной переосмыслить классику, сохраняя при этом уникальность и новаторство своих игр.