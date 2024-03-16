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Greg_Novo
GigaChat от Сбера превзошел GPT-3.5 от OpenAI в рейтинге AI Benchmarking Guide 2024
В последнем выпуске AI Benchmarking Guide, который является авторитетным источником оценки инструментов искусственного интеллекта, нейросетевая модель GigaChat от Сбера заняла почетное четвертое место

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В последнем выпуске AI Benchmarking Guide, который является авторитетным источником оценки инструментов искусственного интеллекта, нейросетевая модель GigaChat от Сбера заняла почетное четвертое место, опередив таких известных конкурентов, как GPT-3.5 от OpenAI.

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GigaChat, разработанный ведущими специалистами Сбера, был признан лучшим инструментом для работы с русским языком, что неудивительно, учитывая его происхождение и глубокую интеграцию с русскоязычным сегментом интернета. Кроме того, GigaChat получил высокие оценки за работу с английским языком, что позволило ему обойти многих гигантов индустрии.

Рейтинг был составлен на основе метода side-by-side, который включал в себя две экспертные оценки работы модели: на родном языке и на иностранном. Этот подход позволил обеспечить максимальную объективность и справедливость оценок, так как модели оценивались в равных условиях.

Серия слепых тестов, проведенных экспертами, включала задачи по переводу, творческому написанию, генерации кода и анализу данных. Результаты показали, что GigaChat не только эффективно справляется с задачами на русском языке, но и демонстрирует впечатляющие результаты при работе с английским текстом, что делает его незаменимым инструментом для международных компаний и пользователей, работающих в мультиязычной среде.

Этот успех стал возможным благодаря усилиям команды разработчиков Сбера, которые неустанно работали над улучшением алгоритмов обработки естественного языка и оптимизацией модели для работы с различными языковыми контекстами. GigaChat продолжает развиваться, и мы можем ожидать, что в будущем он займет еще более высокие позиции в рейтинге.

Стоит отметить, что AI Benchmarking Guide 2024 также выделил несколько других ключевых игроков в индустрии AI, подчеркнув их достижения и инновации в различных областях. Однако успех GigaChat является ярким примером того, как российские технологии могут конкурировать на мировом уровне и вносить значительный вклад в развитие искусственного интеллекта.

#сбер #сбербанк #gpt-3 #gigachat #gpt 3.5
Источник: t.me
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