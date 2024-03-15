Перебои с микротранзакциями могут нанести удар по доходам разработчиков, поскольку большая часть их прибыли зависит от покупок внутри приложений.

В последнее время мобильные разработчики столкнулись с серьезной проблемой: сбой в системе Huawei Pay привел к тому, что платежи в Huawei AppGallery перестали функционировать. Это событие оказало значительное влияние на их репутацию, особенно учитывая, что для многих разработчиков основной аудиторией являются пользователи из России.

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Перебои с микротранзакциями могут нанести удар по доходам разработчиков, поскольку большая часть их прибыли зависит от покупок внутри приложений. Эти проблемы с платежами создают неопределенность и могут привести к потере доверия со стороны пользователей, что в свою очередь может снизить общий объем продаж.

В свете этих событий, многие пользователи считают, что разработчикам стоит обратить внимание на другие платформы, такие как RuStore. Эти новые магазины предлагают сопоставимые по удобству и интерфейсу услуги, а главное — они поддерживают оплату российскими картами. Это может стать ключевым фактором для гарантии стабильности доходов и защиты от потери монетизации продуктов.