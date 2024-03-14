"Star Wars: Battlefront Classic Collection" уже доступна на широком спектре платформ, включая PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch и ПК.

Для фанатов звёздных войн, недавно состоялся релиз, который обещает возродить ностальгические воспоминания. "Star Wars: Battlefront Classic Collection" — это не просто возвращение к корням, а переосмысление классики.

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Оригинальные игры "Star Wars: Battlefront" и "Star Wars: Battlefront 2", впервые увидевшие свет в 2004 и 2005 годах, возвращаются в обновлённом виде. Новые карты и персонажи, а также дополнительные режимы игры, включая эксклюзивный контент, ранее доступный только на Xbox Original, обещают вдохнуть новую жизнь в эти культовые проекты.



Сюжетные кампании, полюбившиеся многим игрокам, остаются неизменными, сохраняя дух оригинальных игр. Однако мультиплеер обзавёлся поддержкой кроссплея, позволяя 64 игрокам одновременно сражаться на одной карте, что обещает эпические битвы и незабываемые моменты.

Коллекция также станет более доступной для русскоязычных игроков благодаря субтитрам на русском языке. Это расширяет аудиторию и делает игровой процесс более комфортным для неанглоязычных фанатов.

"Star Wars: Battlefront Classic Collection" уже доступна на широком спектре платформ, включая PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch и ПК.





