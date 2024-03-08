В пресс-релизе ADATA говорит про некое специальное «термическое покрытие», которое снижает температуру работы.

ADATA, один из лидеров в производстве оперативной памяти, анонсировала революционное “термическое покрытие”, которое, по их утверждению, способно снизить температуру работы оперативной памяти DDR5 на 8,5 градусов Цельсия. Это покрытие является частью исследовательской работы компании в области улучшения эффективности охлаждения и повышения стабильности работы DDR5.

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Оперативная память DDR5 характеризуется более высокой производительностью и энергопотреблением по сравнению с предыдущими поколениями, что приводит к повышению ее температуры работы. Это “термическое покрытие” помогает рассеивать тепло более эффективно, обеспечивая стабильную работу памяти даже при высоких нагрузках.

Пока что компания не раскрывает детали своего инновационного покрытия, но заявляет, что оно уже успешно прошло испытания и показало свою эффективность. Ожидается, что данная технология будет использована в будущих продуктах ADATA и других производителей оперативной памяти.

С учетом постоянно растущих требований к производительности и энергоэффективности компьютерных компонентов, такие инновации в области охлаждения памяти крайне важны для поддержания конкурентоспособности на рынке.