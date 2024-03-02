Согласно последним утечкам, Switch 2 отложена до 2025 года, чтобы окончательно отладить программное обеспечение и продать остатки оригинальной Switch.

Неожиданные подробности о готовящейся к выпуску Nintendo Switch 2 появились в сети благодаря источнику инсайдера Moore’s Law is Dead. Согласно новым данным, работа над новой консолью была завершена еще в прошлом году, и теперь компания сосредоточена на окончательной отладке и подготовке к выпуску.

Сообщается, что Nintendo Switch 2 будет работать на базе 8-нанометрового чипа Nvidia T239. Этот чип обещает 10-кратное увеличение производительности по сравнению с текущей моделью, которая выдает 0,4 Teraflops.

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Также утверждается, что компания выбрала одну из конфигураций оперативной памяти - 16 гигабайт LPDDR5. Эта информация пока не подтверждена официально, но она может оказать значительное влияние на конечную стоимость новой консоли.

Несмотря на то, что релиз Switch 2 ожидается в 2025 году, компания планирует отладить программное обеспечение перед этим, чтобы обеспечить максимально качественный опыт для пользователей. Также предполагается, что задержка выпуска позволит лучше продать оставшиеся копии оригинальной Switch.

По предварительным данным, цена Switch 2 может составить от 349$ до 499$. Эта информация еще не подтверждена, но она вполне соответствует ожиданиям рынка.