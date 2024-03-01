Неупокоенная душа YotaPhone продолжает ходить по свету и вселяться в ничего не подозревающих производителей. Вот и Infinix приехала на MWC 2024 поражать всех смартфонами с декоративными цветными экранами на задней панели.

Компания Infinix удивила публику на выставке MWC 2024, представив смартфоны с инновационными цветными экранами E-Ink на задней панели. Это не первый опыт компании в использовании данной технологии: в 2021 году они уже выпускали концепт телефона Infinix Concept Phone с использованием технологии E-Color Shift.

Новая технология позволила увеличить количество отображаемых цветов и скорость обновления экрана, что позволяет демонстрировать простые анимации. Однако, пока что дисплеи не могут обрабатывать сложные изображения или текст.



Несмотря на то, что смартфоны с такими экранами выглядят очень привлекательно, компания пока не планирует выпускать их на рынок. Представленные прототипы были созданы исключительно для демонстрации возможностей технологии.