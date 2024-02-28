В компании посмотрели на продажи PlayStation 5 в 2023, прикинули перспективы на 2024, погрустнели и принялись за «реструктуризацию игрового подразделения».

Японская технологическая корпорация Sony объявила о проведении реструктуризации своего игрового подразделения, что приведет к массовым увольнениям. Этот шаг вызван неудовлетворительными продажами PlayStation 5 и желанием компании переосмыслить свой подход к созданию и продвижению видеоигр.

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Самое крупное сокращение коснется студии в Лондоне, занимавшейся проектами для виртуальной реальности. Также ожидается, что затронуты будут такие известные студии, как Insomniac Games, Naughty Dog и Guerrilla. Общее количество уволенных сотрудников оценивается в 900 человек – это составляет около 8% от общего штата PlayStation.

В частности, будет уделено внимание улучшению коммуникации между студиями и более четкому определению их ролей и задач.

Таким образом, Sony продолжает активно развиваться в мире игровой индустрии и стремится оставаться лидером на рынке, несмотря на изменяющиеся условия и появление новых игроков.



