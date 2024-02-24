Компания Apple стала лидером по продажам смартфонов в Европе в 4 квартале 2023 года, обогнав своего главного конкурента Samsung.

Компания Apple стала лидером по продажам смартфонов в Европе в 4 квартале 2023 года, обогнав своего главного конкурента Samsung. По данным аналитической компании Canalys, Apple продала 12,4 миллиона iPhone, что на 1% больше, чем в том же периоде прошлого года. Samsung же продала 11,9 миллиона смартфонов, что на 12% меньше, чем год назад. Основным фактором, способствовавшим успеху Apple, стала высокая популярность нового iPhone 15, который был представлен в октябре 2023 года. Этот смартфон получил множество положительных отзывов от критиков и пользователей за свой дизайн, производительность, камеру и батарею.

Кроме того, iPhone 15 поддерживает сети 5G, что также повышает его привлекательность для европейских покупателей. Самсунг же не смогла предложить достаточно конкурентоспособных моделей в сегменте премиум-смартфонов, где Apple традиционно сильна. Единственным ярким исключением стал Samsung Galaxy S24 Ultra, который также получил хорошие оценки за свои характеристики и качество съемки. Однако, этот смартфон был выпущен только в январе 2024 года, поэтому не успел повлиять на результаты 4 квартала.

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По словам аналитиков Canalys, европейский рынок смартфонов в целом сократился на 3% в 2023 году из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако, в то же время, был замечен рекордный спрос на смартфоны флагманского ценового сегмента: более 40% продаж пришлось на устройства стоимостью более $800. Это свидетельствует о том, что потребители готовы платить за качество и инновации, а также о том, что смартфоны стали еще более важными устройствами для работы и развлечения в условиях ограничений.

В 2024 году аналитики прогнозируют восстановление и рост европейского рынка смартфонов на 7%. Основными движущими силами будут распространение сетей 5G, обновление устаревших устройств и появление новых моделей от разных производителей.