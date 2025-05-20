На оружейной выставке в Минске представлен вертолёт-беспилотник «Хантер», способный выполнять разведку и поражать цели с воздуха при помощи пулемёта, ракет и бомб.

На выставке вооружения MILEX-2025 белорусская оборонная промышленность продемонстрирует новейший разведывательно-ударный беспилотник вертолётного типа под названием «Хантер». Разработанный в КБ «Беспилотные вертолёты», этот дрон представляет собой универсальное средство для тактической разведки и боевых операций с воздуха.

Аппарат может обнаруживать и поражать цели как на суше, так и в воздухе, благодаря современной оптико-электронной системе наблюдения UAVHELI HD-300, включающей тепловизор, телекамеру и лазерный дальномер. Комплекс разработан для гибкой интеграции в современные сценарии тактического боя и охраны объектов.

Вооружение «Хантера» делает его полноценной ударной платформой. Он оснащён дистанционно управляемым пулемётом калибра 7,62 мм с подачей на 550 патронов, двумя блоками для запуска неуправляемых ракет (всего 8 штук), а также шестнадцатью авиационными бомбами противотанкового действия весом 2,5 кг каждая.

Эксперты подчеркивают, что сочетание маневренности вертолёта, автономности управления и мощного вооружения превращает «Хантер» в серьёзного игрока на рынке тактических БПЛА. Его потенциал востребован как в обороне, так и в охране границ и инфраструктуры.